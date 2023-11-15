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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz ve Aboubakar hakkında konuştu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 21:09
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması!

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başladı. Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Deneyimli teknik direktör milli araya girilmesi sonrasında Burak Yılmaz ve Vincent Aboubakar üzerine açıklamalarda bulundu.

RIZA ÇALIMBAY: GHEZZAL'I OYNAMAMAYA İKNA ETTİLER

S Sport'a konuşan Rıza Çalımbay; "Oyuncular seçim sürecinden etkilenmez. Bizim yapmamız gereken şey maç kazanmak. Herkesle konuşuyoruz, adaylara takımla ilgili bilgiler de veriyoruz. Güzel bir yarış olacak. Kim kazanırsa kutlayacağız. Yarın (15 Kasım) takım hep beraber yemek yiyecek. Geçen maçta soyunma odasına girdim, Ghezzal ağlıyor. Arkadaşları çevresine toplanmış, teselli ediyor. 'Oynama, daha kötü olur' dediler. Öyle ikna ettiler oynamadı." sözlerini sarfetti.

Çalımbay sözlerinin devamında; "Rebic'le konuştum, çok iyi oyuncu olduğunu, şu an sadece %40'ını gösterdiğini söyledim. Aynısını Rosier'e de belirttim. Bu takım geçen sezon 15 maç kaybetmeme serisi yaptı. Çok iyi şeyler olacağına inanıyorum, tek sıkıntımız sakatlar. Başakşehir maçında takımın bütünleşmesi harikaydı. Aralarında 'Bu maçı kazanmamız lazım' diye konuşmalar yaptılar. Geçmişte birçok takımla başarılar elde ettim ama Beşiktaş ayrı, Beşiktaş bambaşka. Beşiktaş'a geldiğinde tek hedef şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

"METİN TEKİN'LE DE KONUŞTUM"

Deneyimli teknik direktör; "Eski takım arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum. En çok Metin'le konuştum. Onların da bu kulüpte görev almalarını istedim. Yavaş yavaş bu işin içine giriyorlar." açıklamasında bulundu.

BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkında; "Burak yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi hatta onu Trabzonspor'a gönderen benim. Bunlar olabilir, antrenörlük öyle kolay değil. Burak'ın biraz daha sakin olması lazım. İstiyorsa ileride çok iyi antrenör olabilir." açıklamasında bulundu.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Rıza Çalımbay, Aboubakar hakkında ise; "Aboubakar'a hazır mısın dedim? 'Yok ayağım ağrıyor' dedi. Başka da bir şey konuşmadım." dedi.

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