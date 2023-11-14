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Beşiktaş'ın havası Rıza Çalımbay ile değişti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Rıza Çalımbay geçerken siyah-beyazlılar tecrübeli teknik adam ile ilk maçta RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta oynanan futbol ve alınan skor, taraftarları bir hayli memnun etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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Beşiktaş'ın havası Rıza Çalımbay ile değişti!

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçını kazanırken, sadece taraftarlar değil futbolcular da derin bir 'oh' çekti. Siyah-beyazlılar son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla camiasını üzerken, Kartal'ın efsanelerinden Rıza Çalımbay'ın görev gelmesiyle daha ilk günden farkını gösterdi Beşiktaş... Oyuncuların Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir hava yakaladığı dikkat çekerken, taraftarlar da sadece üç puana değil, futbolcuların istekli futboluna da alkış tuttu. Çalımbay liderliğindeki Kartal ilk maçında galibiyete uzanırken, tecrübeli hoca da "Bu daha başlangıç" mesajını verdi.

5-6 GALİBİYET, HAVAYI DEĞİŞTİRİR

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş da, Başakşehir galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milli aranın ardından galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getiren Umut Meraş, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamız geldi, Rıza hoca. Takıma bir enerji kattı bu da maça yansıdı zaten. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu. Şimdi milli araya girdik. Rıza hoca ile bir galibiyet serisi yakalarsak önümüzün açık olacağını düşünüyorum. Lig maratonu şu an çok kısa. Önümüzde uzun maçlar var. 5-6 haftalık bir galibiyet serisi yakalarsak başka bir havanın olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BÖYLE SAKATLIK OLMAZ!

Siyah-beyazlı ekipteki ikinci dönemine galibiyetle başlayan Rıza Çalımbay, takımda 5-6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlık yaşamasına dikkat çekti. Başakşehir karşılaşmasında Masuaku, Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı. Rıza Çalımbay da Başakşehir karşılaşmasının ardından yaşanan sakatlıkların yanlış yükleme yapılması nedeniyle olabileceğini belirterek şöyle konuştu: "TESİSLERE gittiğimde en çok şaşırdığım şeylerden birisi en az 5-6 oyuncuda sakatlık var ve bu sakatlıkların hepsi de aynı yerden, aynı şekilde sakatlık olması. Büyük ihtimalle aşırı bir yüklenme olmuş. Ondan sonra da hepsi yavaş yavaş sakatlandılar yani. Demek ki bazı şeyler çok yanlış yapılmış. Onların olmaması gerekiyor bundan sonra. İnşallah olmayacak. oyuncuları dinlendirerek çalıştırmamız gerekiyor."

TARAFTARIMIZ ÇOK FARKLI

Beşiktaşlı Umut Meraş, siyah-beyazlı taraftarların yerinin çok farklı olduğunu belirterek, "Taraftarımızın arkamızda olması gerekiyor. Zaten sağ olsunlar her zaman arkamızdalar. Kötü gidişatta tepki göstermeleri çok normal. Onlar da bizim gibi her maçı kazanmamızı istiyor. Biz de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Birlik olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MENTAL Mİ, FİZİKİ Mİ?

Siyah-beyazlılarda son dönemde yaşanan bu sakatlıkların sebebinin mental mi, fiziki mi olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle Bailly'nin oynadığı birçok maçta 'sakatlandım' diyerek oyundan çıkması, Ghezzal'ın son maçın devre arasında sakatlandığını açıkladıktan sonra ağlaması futbolcularda fiziki olduğu kadar mental bir çöküşün olduğuna da dikkat çekiyor.

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