Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın açıklamalarına yalanlama geldi!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın açıklamalarına yalanlama geldi!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. Bu açıklamalar ile ilgili olarak siyah-beyazlı camiadan yalanlama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:47
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın açıklamalarına yalanlama geldi!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. Bu açıklamalar ile ilgili olarak siyah-beyazlı camiadan yalanlama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama

Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.

Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.

Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklaması ise şu şekildedir: "Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar'ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

DİĞER
Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede
F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri!
Beşiktaş'ın Çalımbay ile havası değişti!
ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
ALES/3 NE ZAMAN 2023? | ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yalanlama! Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yalanlama! 15:47
Real Madrid 80 milyon euroluk hamle! Real Madrid 80 milyon euroluk hamle! 15:46
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:44
Ndombele'nin yerine o yıldızlar listede! Ndombele'nin yerine o yıldızlar listede! 15:36
Alonso'nun sözleşmesinde R. Madrid şartı var! Alonso'nun sözleşmesinde R. Madrid şartı var! 15:18
Boston Celtics New York Knicks'i devirdi! Boston Celtics New York Knicks'i devirdi! 15:14
Daha Eski
Carlos Alcaraz ilk maçında mağlubiyet aldı! Carlos Alcaraz ilk maçında mağlubiyet aldı! 14:46
Dalic'ten çarpıcı Livakovic sözleri! Dalic'ten çarpıcı Livakovic sözleri! 14:38
B. Münih genç yeteneği resmen duyurdu! B. Münih genç yeteneği resmen duyurdu! 14:24
Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! 14:17
F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! 13:51
Kayserispor'da rehavete yer yok! Kayserispor'da rehavete yer yok! 13:37