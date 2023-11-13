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Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Umut Meraş'tan açıklamalar

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Umut Meraş, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:37
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Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Umut Meraş'tan açıklamalar

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, Başakşehir galibiyetinin ardından "Rıza hoca takıma bir enerji kattı. Bu da maça yansıdı. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli sol beki Umut Meraş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli aranın ardından galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getiren Umut Meraş, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamız geldi, Rıza hoca. Takıma bir enerji kattı bu da maça yansıdı zaten. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu. Şimdi milli araya girdik. Şimdi alacağımız galibiyetlerle bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

"5, 6 MAÇLIK BİR GALİBİYET SERİSİ YAKALARSAK BAŞKA BİR HAVANIN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde kısa bir bölümün geride kaldığını ve yakalanacak galibiyet serisiyle havanın değişeceğini belirten Umut Meraş, "Birlik olmamız gerekiyor. Taraftarımızın arkamızda olması gerekiyor. Zaten sağ olsunlar her zaman arkamızdalar. Kötü gidişatta tepki göstermeleri çok normal. Onlar da bizim gibi her maçı kazanmamızı istiyor. Biz de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün Başakşehir ile oynadık. Yarın Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rıza hoca ile bir galibiyet serisi yakalarsak önümüzün açık olacağını düşünüyorum. Lig maratonu şu an çok kısa. Önümüzde uzun maçlar var. 5, 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalarsak başka bir havanın olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞANS GELDİĞİ ZAMAN YÜZDE YÜZ HAZIR OLACAĞIM"

Tecrübeli oyuncu Umut Meraş önümüzdeki haftalara umutla baktığını ve çalışmalarına sıkı şekilde devam ettiğini kaydederek Rıza Çalımbay'ın "Herkes kendi mevkisinde oynayacak" sözleriyle de motivasyonu yükseldi. Bu bölgede düne kadar orta saha oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov oynatırlırken, Başakşehir maçında Tayfur Bingöl sol bekte görev yaptı. Umut Meraş savunmanın sol kanadı için rekabete hazır olduğunu belirterek, "Ben antrenmanda çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Şans geldiği zaman da yüzde yüz hazır olacağım. Bu şans geldiği zaman da bunu herkese göstermek istiyorum" diye konuştu.

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