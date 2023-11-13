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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçının ardından flaş hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler hakkında Sabah Gazetesi'nde flaş açıklamalara yer verdi. Ayrıca Çakar, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını da yorumladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçının ardından flaş hakem eleştirisi!

Beşiktaş için önemli bir maçtı. Rıza Çalımbay yeni gelmiş ve Beşiktaş için her şey kötü giderken mutlak kazanılması gerekiyordu ve kazandılar. Çok iyi oynamadılar ama 3 puana yetecek kadar performans ortaya koydular. Üstelik Aboubakar ve Cenk gibi iki önemli golcüsünün eksikliğine rağmen. İlk yarıda maçta adeta pozisyon yok. Ama ikinci yarı Beşiktaş istediği pozisyonları buldu ve Rebic'in mükemmel pasıyla Muleka takımını öne geçirdi. Gelelim hakem Arda Kardeşler'e... Oyun genelinde fena değildi. Fakat sahada kibrinden dolayı şaşkın ördek gibi dolaşıp oyuncularda güven tesis edemiyor. Sarı kartı olan Opoku'nun Bakhtiyor'un ağzını burnunu dağıtmasına reaksiyon göstermedi. Hadi diyelim kırmızı kart değil, sarı verse Opoku atılacak.

RODRIGUES KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Eksik Fenerbahçe dün puan kaybetti. 90 dakikaya baktığımızda da Fenerbahçe'nin ilk yarıda önde presle kazandığı toplardan ve sonrasındaki şutlardan başka bir pozisyon yok. İlk yarı Fenerbahçe oyunun mutlak hakimiydi. İkinci yarı yorgunluk ve orta saha direncinin azalması, Adana Demirspor'u oyuna ortak etti. Aslında maça baktığımızda gerçek sonuç beraberlikti, hak eden olmadı.

Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde. Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır. En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir. Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı.

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