Rıza Çalımbay'lı Beşiktaş 3 puan peşinde! İşte Kartal'ın ilk 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş'ın yeni hocası Rıza Çalımbay, bugünkü mücadeleyle 18 yıl sonra teknik patron olarak sahaya çıkacak ve ilk kez taraftarlarıyla buluşacak. Son 3 maçta 2 yenilgi alan Kara Kartal'da hedef yeniden yükselişe geçmek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş, Başakşehir maçına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Tedavileri devam eden Ghezzal, Colley ve Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Aboubakar bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rebic bugün kart görürse Samsun maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek