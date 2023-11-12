Eric Bailly neden yok? Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

"Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım."

"BAILLY BOYNUNDA SAKATLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi."