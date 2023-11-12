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Eric Bailly neden yok? Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıkladı

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Eric Bailly'nin son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:34
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Eric Bailly neden yok? Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

"Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım."

"BAILLY BOYNUNDA SAKATLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi."

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