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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başında ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıkacak. Omar Colley, Masuaku, Cenk Tosun ve Aboubakar ve Rashica Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:20
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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKACAK!

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek

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