Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte o açıklamalar...

"Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün. Saydın Demirören döneminde de böyle başladım. Başkan, Del Bosque zamanı çağırdı ve 'Beşiktaş'ta çalışır mısın?' dedi. Sıkıntılı ve kaosla başladık. Bir tek Galatasaray'a kaybettik, namağlup bitiriyorduk. Takımın durumu iç açıcı değil. Nerde krizi var, onu bulmamız lazım."

"KRİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"

"Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız. Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim."

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ"

"Nereye kadar giderse bu anlaşma... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım. Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız. En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım."

"OYUNCULARIN KAPASİTESİ BU DEĞİL"

"Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O Sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok."