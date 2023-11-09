Beşiktaş'ta Z raporu! 10 isim sınıfta kaldı

Saha içinde ve dışında sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 10 futbolcudan hiçbiri henüz tam anlamıyla yüzleri güldüren bir performansa imza atamadı. 15 milyon Euro bonservis harcaması yapılan oyuncuların takıma katkısı iki elin parmakları kadar etmedi. Hücuma transfer edilen Rebic ve Rashica'nın performansı tatmin edici olmazken, orta saha ve savunma tarafında da işler iyi gitmedi. Takım 11 maçta 14 gol yerken, Avrupa'da da grupta oynanan ilk 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

REBIC 10 MAÇTA 235 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Yeni transferlerin hücum katkısı 6 gol, 5 asistte kaldı. Bu oyuncular arasında 14 maç ile en çok sahaya çıkan Rashica oldu ancak 10 maçta oynayan Amartey, takım arkadaşından 6 dakika daha fazla sahada kaldı. Kosovalı oyuncu, ligde 9 maçta 2 gol, 1 asist katkısı verebilirken Konferans Ligi'nde 5 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi. Rebic 10 maçta 235 dakika sahada yer alabilirken, ilk gol katkısını Antalya maçında asist yaparak verdi.