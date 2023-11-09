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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaptanlar Burak Yılmaz'dan izin alıp takıma seslendi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi grubundaki dördüncü maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımın kaptanları Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal, Burak Yılmaz'dan izin alarak takımla toplantı yaptı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 09:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaptanlar Burak Yılmaz'dan izin alıp takıma seslendi!

Beşiktaş'ta, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaptanlar Burak Yılmaz'dan izin alıp takıma seslendi!

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Cenk Tosun ve Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın maç öncesi teknik sorumlu Burak Yılmaz'dan izin alarak futbolcularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaptanlar Burak Yılmaz'dan izin alıp takıma seslendi!

İki ismin, oyunculara "Son zamanlarda ligde ve Avrupa'da Beşiktaş'a yakışmayacak bir futbol oynuyoruz. Beşiktaş formasının hakkını verecek bir oyun oynayarak bugünkü maçı kazanalım" ifadelerini kullandıkları belirtildi.

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