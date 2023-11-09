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BEŞİKTAŞ BODO GLİMT CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, Konferans Ligi 4. hafta maçında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 1 puanı bulunan Kartal, kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku maçta süre alamayacak. Aboubakar'ın ise maçta oynaması bekleniyor. Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Beşiktaş maçı canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde... | Beşiktaş Bodo maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:00
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BEŞİKTAŞ BODO GLİMT CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlaırnı paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, B.Moe, Björtuft, Björkan, Saltnes, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Maoumbagna

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyaspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

  1. Club Brugge 7
  2. Bodo Glimt 4
  3. Lugano 4
  4. Beşiktaş 1

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