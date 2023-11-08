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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve Rashica basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 16:33 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 16:51
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve Rashica basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RASHICA'NIN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

(Kosova - İsrail maçına ilişkin) Öncelikle bizim odağımız bu maç. Evet böyle, farklı bir durum var. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır. Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız.

"BURAK HOCAMIZLA İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Burak hocamız geldiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız.

HARI VUKAS'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Çok önemli bir maç. Milot'un söylediklerinden farklı bir şey söyleyemem. Önemini biliyoruz. Kazanmak zorundayız. Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız.

"SIKINTI VARDI AMA ÇÖZÜLDÜ"

Antalyaspor maçı geride kaldı. Evet, dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz de bunu yaşadık ama artık devam etmiyor. Tek odağımız bu maç.

"OMAR VE MASUAKU YOK, ABOUBAKAR HAZIR"

Omar ve Masuaku kadromuzda olmayacak. Aboubakar, Antalyaspor maçından önce bizimle koşulara başladı. Onunla ilgili söyleyeceğim tek şey, hazır olduğu.

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