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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Bu maç öncesi siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu Vincent Aboubakar'ın oynayıp oynamayacağı. İşte yıldız isimde son durum... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:28
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

ABOUBAKAR DÖNECEK

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum

ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

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