Bailly: Özür dillerim

Fildişi Sahilli stoper, sosyal medya hesabından Antalya maçı devre arasında Tayfur'a karşı hareketi için herkesten özür diledi.

Pazar akşamı oynanan Antalyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi. Maça 11'de başlayan siyah-beyazlıların 29 yaşındaki savunmacısı Bailly, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve yerini Rosier'e bırakmıştı. Mücadele sonunda da Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmadan dolayı Fildişi Sahili futbolcuyu oyundan çıkarttığını belirtmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bailly, sosyal medya hesabından özür diledi. Başarılı stoper, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Başımızı kaldırıp diğer maça odaklanalım" cümlelerine yer verdi. 29 yaşındaki Eric Bailly, Beşiktaş'ta bu sezon 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 6 maçta 420 dakika görev yaptı.

HERKES BİRBİRİNE SAYGILI DAVRANACAK

Burak Yılmaz, Bailly ve Tayfur Bingöl olayı ile ilgili konuştu. TRT Spor'un haberine göre antrenman öncesi takım toplantısında Burak Yılmaz futbolculara "Bana her şeyi söylemekte serbestsiniz ama birbirinize herhangi bir konuda sert çıkmanızı kabul edemem" dedi. Bunun üzerine Eric Bailly toplantıda hem Yılmaz'dan hem Tayfur'dan hem de takım arkadaşlarından bir kez daha özür diledi.