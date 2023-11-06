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Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antalyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 08:34
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Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - GAZOZ

Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı, zor gözüküyor. Siyah-beyazıllar, sahada havası kaçmış gazoz gibi mücadele ediyorlar, bir tavır koymuyorlar, bir kişilik koymuyorlar. Ancak herhalde burada Afrika kökenli oyuncular ile diğer oyuncular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde. Aboubakar, Sergen Yalçın döneminde geldiğinde güzel işler yaptı sonra kasığı attı, az daha şampiyonluk gidiyordu. Kasık öyle bir şey ki kimse anlayamaz. Fakat bu sefer de ateşi artmış ishal olmuş herhalde. İlk yaptığı olaydan sonra öyle futbolcuyu kulüpten içeri sokmamak lazım ama maalesef bizde bırakın sokmamayı kurtarıcı olarak alıyorlar ve baş tacı yapıyorlar. Antalyaspor biraz daha tempo yapsa Beşiktaş'ın karşı gelecek hali yok ama o da ayağına gelen fırsattan faydalanamıyor.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Farkı aç rahat rahat oyna! Maalesef büyüklerin dışındaki takımların psikolojik durumları böyle. Antalyaspor normal futbolunu oynasa çok rahat kazanacağı bir maç ama işte karşısında büyük takım olunca psikolojik olarak etkileniyorlar. İlk yarı çok kötü geçiyor. Seyrederken uyuyorsunuz neredeyse ama ikinci yarı biraz daha iyi. Goller olunca hiç olmazsa hareketleniyorsunuz. Antalya zemini yine çok kötü. Bu zemin bir türlü düzelmiyor. Karşıdan yeşil gibi gözüküyor, yakın çekimde rezalet. Beşiktaş'ta Mert Günok yedekte, kalede Ersin oynuyor. Eğer Mert sağlamsa niye oynamıyor? Onu da Burak'a sormak lazım. Beşiktaş öyle bir duruma geldi ki bir kişi hariç, Hasan Arat dışında kimse başkanlığa adaylığını açıklamadı. Şu anki yönetimde olanlar maç kazanınca başkan olma, kaybedince ayrılma hevesindeler. Varın Beşiktaş'ın durumunu siz düşünün. Yalnız şu var kim gelirse gelsin 7 milyar lira'lık inanılmaz bir borcu var Beşiktaş'ın. İşin sonu nereye varır? İçeriden halledebilirler mi, yoksa Arap sermayesi mi gelir bilinmez.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – KÖKTEN DEĞİŞİM

Olmuyor, olmuyor, olmuyor! Koca Beşiktaş'a dün oynadığı futbol hiç yakışmadı. Artık kesinlikle değişim zamanı... Başkanıyla, yönetimiyle, olmayan teknik direktörüyle, futbolcu araştırma grubuyla bir şeylerin değişimi şart. Antalyaspor karşısında Beşiktaş oynadığı kötü futbolla yine hayal kırıklığı yaşattı. Bir pazar günümüz var, dostlarımızın davetiyle Samatya'da büyük Beşiktaş'ın maçını izlemeye koyulduk. Ve maalesef yine kahrolduk! Etrafımız da çoğunluka Beşiktaşlıydı. Hemen hemen herkes "Sinan Başkan artık değişim olmalı" diyerek serzenişte bulundular. Ben de onlara katıldım. Maçla ilgili yazacak çok bir şey yok aslında...

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün sahada yine yoktu. Sezon başında izlediğimiz aynı kötü filmi bir kez daha izledik. Biraz Chamberlain, biraz Salih sahada bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk yarının son anlarında Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş ümitlense de Beşiktaş ikinci yarının başında gelen ardı ardına goller siyah-beyazlı takımın gardını düşürdü. Tabii İngiltere'de sakatlığı dillere destan Bailly'in ikinci yarıya çıkamamasının ardından Rosier'in oyuna girmesiyle oyun sisteminin terse dönmesi Beşiktaş'ı alt üst etmeye yetti. Ah be Ersin kalecilikte kuraldır; alamayacağın topa çıkma! Böyle gereksiz çıkarsan da ilk 11'e çıktığın maçları çok ararsın. Son 15 dakika takım 3-2 mağlup durumda Semih ve Demir Ege oyuna giriyor. Hiç bir manası yok! Bu gençleri iyice bitiriyorsunuz. Anlamak mümkün değil! Beşiktaşlı üzülüyor, Beşiktaş'ı üzdünüz. Ve haklı olarak da taraftarın sabrı taştı. Artık şampiyonluk hayal! Çok verimsiz futbolcuların tümünü kadro dışı bırakın, transfere kadar gençlere ilk 11'de yer verin. Nuri Şahin'li Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyeti elde ettiler.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – VASATLAR ORDUSU

Dört oyuncu sakatlanınca Beşiktaş vasatlar ordusuna dönüştü. Bailly başta bazıları müzmin sakat, orası da ayrı hikaye. Transfer dönemindeki yanlışlar işin temelini oluşturuyor ama hepsi o kadar değil. Yönetiminin hataları saymakla bitmez… Misal Aboubakar bir türlü neden iyileşemedi sadece bu soruya cevap aramak bile bazı şeyleri çözebilir, tabi çözmek isteyen varsa! Burak Yılmaz bambaşka bir alem; ya sıradan bir genci oynatmış olmak için oynatıyor ya da dün yaptığı gibi Mert dönmüşken geçen hafta iyi oynadı diye Ersin'le başlıyor maça! Sanki bu maçta da iyi oynayacağının garantisi varmış gibi!

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rakip orta sahadan yeni çıkmış, topu düzeltecek, 30 metre sürecek, kaleyi karşısına alacak, ondan sonra da iyi bir vuruş yaparsa gol atacak! Yani normali bu ama kalede Ersin var ise hiç bu kadar yorulmaya gerek yok! Ersin durduk yere kaleyi boşaltır ve rakip forvete sadece boş kaleye vurmak kalır! Bravo Ersin! Beşiktaş her zamanki gibi dün da Antalya önünde ağır çekim oynadı ve bir net penaltısı verilmemesine rağmen öne geçmeyi de başardı. Yani talih yüzüne güldü; ikinci yarıya biraz kontrollü başlayabilsen maçı alıp götüreceksin ama nerdee… Üst üste hatalar ve 12 dakikada yenilen üç gol. Pes! Gerçekten pes! Antalyaspor iyi alan ve adam paylaştı, haddini bilerek oynadı ve kontrataklarla gol aradı, aradığını da fazlasıyla buldu. Helal olsun. Beşiktaş kötü falan değil çok kötü. Böyle giderse puan cetvelinin ikinci bölümüne taşınır benden söylemesi. Acil tedbir şart. Önce yeni bir hoca sonra devre arasında çok sağlam beş transfer, bir net golcü, iki hızlı kanat oyuncusu, bir 10 numara, bir de stoper.

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