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Saygısız Bailly
Maç sonu çarpıcı açıklamalar yapan Burak Yılmaz, oyundan alınan Bailly’nin saygısızlık yaptığını söyledi. Genç çalıştırıcı, “Ülkemize gelip oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmem. Tayfur ile yaşadığından dolayı çıkarttım. Oyuncumun yakasına yapışamazsın” dedi. Yılmaz, “Hoca olmak isteyen büyüklerimiz var. Başkanla konuşacağım, 3-4 Aralık’a kadar devam edeceksem bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim” diyerek ayrılık sinyali verdi.
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