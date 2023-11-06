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Çıkarsan yersin!
Antalyaspor'un 2-1'i bulduğu golde Ersin Destanoğlu'nun hatası geceye damga vurdu. Genç eldiven, Jehezkel'in savunma arkasına sarktığı pozisyonda kalesinden açıldı. İsrailli forvet, ceza sahasının epey uzağında olan Ersin'i geçti. Ardından topu boş ağlara göndererek durumu 2-1'e getirdi. Ersin yediği gol sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 6. kez kaleci koruyan 22 yaşındaki file bekçisi, bu maçtan önce 3 maçta kalesini gole kapatmıştı.
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