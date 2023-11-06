Bir varmış bir yokmuş

Bu sezona hem lig hem Konferans Ligi'nde iddialı başlayıp kısa süre içinde hedeflerin çok uzağında kalan Beşiktaş, dün bir hayalkırıklığı da Antalya deplasmanında yaşadı. Son haftalarda eksik ve sakat isimlerin çokluğuyla mücadele eden ve dünkü maça da bu sıkıntılarla çıkan siyap beyazlı takım, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Kartal, ilk yarısını 1-0 bitirdiği maçın 46. dakikasında Dario Saric, 50'de Sagiv Jehezkel ve 57'de Sagiv Jehezkel'i durduramadı.

SULAR DURULMUYOR

Muleka'nın golü ise sadece skoru değiştirdi. Siyah beyazlı takım, geçen hafta Gaziantep FK'yı yenmesinin ardından galibiyet serisi başlatmak için çıktığı mücadelede umduğunu bulamadı. Ayrıca Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de zikzak çizmeyi sürdürdü. Son 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sini kaybetti. Söz konusu süreçte sırasıyla İstanbul'u yenip G.Saray'a mağlup oldu; G.Antep FK'yi devirdi Antalya'dan eli boş döndü. Hocası hala belli olmayan, erken seçime hazırlanan Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor.