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Abou dönüşe hazır

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle birkaç gün hastahanede yatan Aboubakar, Antalyaspor maçında da kadroda yoktu. Fiziksel olarak hazır olmayan Kamerunlu oyuncunun gelecek hafta takıma dönmesi bekleniyor. 31 yaşındaki forvet, bir aksilik olmazsa Başakşehir maçının kadrosunda kendine yer bulacak. Abou, bu sezon 18 maçta attığı 11 golle takımın en skorer ismi olmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Abou dönüşe hazır
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle birkaç gün hastahanede yatan Aboubakar, Antalyaspor maçında da kadroda yoktu. Fiziksel olarak hazır olmayan Kamerunlu oyuncunun gelecek hafta takıma dönmesi bekleniyor. 31 yaşındaki forvet, bir aksilik olmazsa Başakşehir maçının kadrosunda kendine yer bulacak. Abou, bu sezon 18 maçta attığı 11 golle takımın en skorer ismi olmuştu.
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