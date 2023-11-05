Hari Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Hari Vukas dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VUKAS'IN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: "Buraya iyi oynamak ve 3 puan için geldik. İlk yarı oyun kötü değildi. İyi oynamaya çalıştık. Rakibimiz birkaç kontratak yaptı. İlk yarının son dakikasında golü bulduk. İkinci yarının hemen başında goller yedik. Kötü reaksiyon gösterdik bu gollere. Geri dönmek için risk aldık. Bir tane de gol bulduk ama yeterli olmadı. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz.