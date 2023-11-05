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Gedson Fernandes: Kimseyi suçlamaya gerek yok!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş'tan Gedson Fernandes dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 21:41
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Gedson Fernandes: Kimseyi suçlamaya gerek yok!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'tan Gedson Fernandes dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLAMALARI:

Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz.

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