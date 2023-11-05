Hari Vukas'tan Aboubakar açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Müsbaka öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

İŞTE HARI VUKAS'IN AÇIKLAMALARI:

Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz.

Aboubakar ne zaman döner?

Hari Vukas: "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız."