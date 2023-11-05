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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Kosovalı yıldız Milot Rashica forma giyemeyebilir. Konuyla ilgili federasyonun kararı bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 10:22
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

Sabah'ın Marca'dan aktardığı habere göre; La Liga'da, aynı tarihteki Mallorca-Cadiz maçı; ev sahibi ekipte Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'na gidecek olması nedeniyle ertelendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'ta Milot Rashica, RAMS Başakşehir'e karşı görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

Ayrıca Adana Demirspor'da Arber Zeneli; İstanbulspor'da Florian Loshaj ve Rizespor'da Altin Zeqiri takımlarındaki yerlerini almayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Rashica tehlikesi!

Maçları cuma ve cumartesi günü olan diğer 7 futbolcunun da oynamama ihtimali bulunuyor. Bu gelişmenin ardından federasyonun nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.

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