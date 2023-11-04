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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan ile ligde 3. sıraya yükselmek için mücadele edecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:31
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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor ile Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta yardımcı hakemler ise Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlendi. Gaziantep FK maçı öncesinde hastaneye kaldırılan ve 3 günü hastanede geçiren yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın belirsizliği ise sürüyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ABOUBAKAR'DA SON DURUM

Sakatlıklarla başı dertte olan siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar belirsizliği yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşması öncesi rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Aboubakar, bu karşılaşmada forma giyememişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 3 günü hastanede geçiren yıldız golcü, tamamen iyileşmediği takdirde takımdaki yerini alamayacak. Kontrol altında tutulan Aboubakar'ın, tam anlamıyla iyileşmediği takdirde antrenmanlara katılmayacağı, gerekirse Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği belirtildi.

BURAK YILMAZ ZORA GİRDİ

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Aboubakar'un durumu, eksiklerin çokluğu nedeniyle ilk 11 yapmakta zorlanan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın işini daha da zorlaştırıyor. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Mert Günok'un Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Zor günler geçiren Beşiktaş'ta verim alınan tek isim olan Aboubakar, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.

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