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Zorlu kasım! Beşiktaş'ı bekleyen keskin viraj...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı zorlu bir kasım ayı bekliyor. Siyah-beyazlılar sırasıyla birbirinden zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Zorlu kasım! Beşiktaş'ı bekleyen keskin viraj...

Siyah-beyazlılar kasım ayı içerisinde birbirinden önemli 5 karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de yaşanan beklenmedik kayıplar sonrasında 19 puanla 4. sırada kalan, UEFA Konferans Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlılar; zorlu Kasım ayını kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Burak Yılmaz'ın görev gelmesinin ardından İstanbulspor ve G.Antep'e yenilen, Avrupa'da da Bodo Glimt'e karşı şok bir yenilgi alan Kartal, herkesin 'Kasım ayı dert ayı' dediği dönemi lehine çevirmek peşinde. Beşiktaş bu dönemde sırasıyla Antalya (d), Bodo Glimt, Başakşehir, Samsun (d) ve Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig oynayacağı üç maçta 9 puan alarak yeniden zirve yarışında iddialı konuma geçmek isteyen siyah-beyazlılar, Aralık ayı başındaki F.Bahçe derbisine de kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak peşinde. UEFA Konferans Ligi'ne de kötü başlayan Kara Kartal, Bodo Glimt ve Club Brugge ile Tüpraş Stadı'nda oynayacağı maçlardan galibiyetle ayrılarak. Avrupa arenasındaki yansını sürdürmek istiyor.

Bu sezon 15 resmi maçta görev alan başarılı orta saha Salih Uçan, bu maçlarda takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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