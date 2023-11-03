Salih atıyor Kartal uçuyor

Beşiktaş, Salih Uçan'ın skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor. Tecrübeli orta sahanın skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş puan kaybetmedi. Salih 5 farklı maçta takımına gol katkısı sağlarken, Beşiktaş bu maçlarıda sahadan galip ayrıldı. Tecrübeli futbolcu; 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşması ve 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında takımına 2 asistlik katkı sağladı. G.Antep'e attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Salih, Konferans Ligi'nde de 3 gol katkısı sağladı. Deplasmanda 2-0 kazanılan Tirana karşılaşmasında 1 asist yapan Salih, deplasmanda 3-1 galip gelinin Nefçi Bakü mücadelesinde ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Salih, İstanbulspor maçındaki sakatlığı sonrasında G.Saray derbisi ve Bodo Glimt karşılaşmalarında oynamadı, Kartal bu 2 maçı da kaybetti. Salih, 10'uncu haftanın en iyi 11'inde de yer aldı. 518.3 ana endeks puanı alan tecrübeli oyuncu ilk sıra