Beşiktaş Kulübü'nün deprem bölgelerinde yapımını üstlendiği okullardan ikisinin açılışı dün yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığı Bırakmam Seni Türkiyem yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan önce Adıyaman'ın Besni ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Beşiktaş İlkokulların açılışına katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Allah nasip ederse, yolumuz açık olursa, bu bölgeye katkı vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir" diye konuştu.

HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜRLER

Bugün de G.Antep'teki okul açılışına katılacak olan Başkan Çebi şöyle devam etti: "3 tane daha sözümüz var. Bu sene içerisinde tamamlayacağız. Öğretmenlerimizin Anadolu'nun her köşesinde yetiştireceği kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Dolayısıyla daha önce de belirttiğim gibi sadece öğretmenlik yapmak, bilgi vermek, öğretmek, eğitmek dışında; bu depremde hırpalanan, kafalarda kalan sorunları da çözebilmek çok değerli öğretmenlerimize ekstra bir görev olarak düşmektedir. Beşiktaş ailesi olarak bunu yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan hükümetimize de teşekkür ediyoruz."

255 TIR'LA DESTEK VERDİK

Başkan Çebi, deprem sabahından itibaren kulübün çok çabuk bir şekilde başlattığı yardımlarla 255 TIR'ı bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Özellikle bölgedeki derneklerimiz çok süratli bir şekilde hareket ettiler. Onun için onlara da buradan canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı, çok süratli başaramayacaktık. Ayrıca birçok kampanyaya da katıldık" dedi.

BAKAN TEKİN: CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR

Beşıktaş'ın okul açılış törenlerine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız; 'Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek bizim birinci hedefimiz olacak' demişti ve sürekli her kabinede gündemimiz deprem bölgesiyle başlıyor. Cumhurbaşkanı'mızın verdiği söz, bizlere her daim hatırlattığı talimat doğrultusunda eğitim öğretim sürecimiz deprem öncesindekinden daha iyi koşullarda sağlanmış olacak. Buradan Beşiktaş Kulübüne, başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

YÖNETİCİLER DE BÖLGEDE

Beşiktaş'ın katkılarıyla yaptırılan okul açılışına siyah-beyazlı yöneticiler de katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dışında Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Seyit Ateş, Ali Bayrak, Mehtap Ferah, Murat Kılıç, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu ve eski yönetici Serhan Çetinsaya da deprem bölgesinde yer alan isimler oldular.