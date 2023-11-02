Yeni derdi deplasman

Son maçında savunmadaki çok sayıda eksiğe rağmen sahasındaki G.Antep sınavını kazanıp az da olsa moral bulan Beşiktaş'ta şimdi Antalya sıkıntısı baş gösterdi. Hala çok sayıda sakat oyuncusu olan siyah beyazlılarda bu kez mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasının soru işareti var. Çünkü Kartal'ın bu sezonki dış saha karnesi iç açıcı değil. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti; 6 puan çıkarıp kötü bir performans gösterdi. Eksiklerin fazlalığı ve bir de dış sahadaki düşük form grafiği camiayı yine düşündürüyor.

KARTAL MESAİYE DEVAM

Beşiktaş, ligde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah beyazlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak. Teknik patron Burak Yılmaz yönetiminde mücadelenin taktik provaları üzerinde durulacak.