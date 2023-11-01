BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için forma verilmeyen ve 'sakatım' diyerek idmanlara çıkmayan Ante Rebic sorun olmaya devam ediyor.
Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için forma verilmeyen ve 'sakatım' diyerek idmanlara çıkmayan Ante Rebic sorun olmaya devam ediyor.
Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmedi.
İdmanlardaki boş vermiş ve sürekli sakatlığını bahane ederek rahatsızlık veren tavırları Beşiktaş'ta sabırları taşırdı.
Takımın kötü gidişine 'dur' demek isteyen Burak Yılmaz'ın, Rebic'i Antalyaspor maçı kadrosuna alması beklenmiyor.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 9 maça çıktı.