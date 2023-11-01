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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta, son olarak Gaziantep FK maçı öncesi teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından idmandan gönderilen Ante Rebic sorun olmaya devam ediyor. Yılmaz'ın, Rebic için Antalyaspor maçı kararı belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:52
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için forma verilmeyen ve 'sakatım' diyerek idmanlara çıkmayan Ante Rebic sorun olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

İdmanlardaki boş vermiş ve sürekli sakatlığını bahane ederek rahatsızlık veren tavırları Beşiktaş'ta sabırları taşırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

Takımın kötü gidişine 'dur' demek isteyen Burak Yılmaz'ın, Rebic'i Antalyaspor maçı kadrosuna alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz'dan Rebic kararı!

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 9 maça çıktı.

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