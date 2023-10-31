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Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 08:54
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Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OX BÜYÜCÜSÜ

Beşiktaşlı taraftarlar ülkemizin 100. yılını müthiş bir şekilde kutladı. Nice mutlu asırlara Türkiyem. Beşiktaş ilk 20 dakikada baskı kurmak isterken rakibine 2 önemli gol pozisyonunu verdi. Birinde Ersin müthiş çıkardı, diğerinde şans yanındaydı Siyah-Beyazlı takımın... Ghezzal son üç sezondaki gibi geleneği bozmadı ve 20. dakikada sakatlandı.. İşin ilginci Beşiktaş, Ghezzal'in çıkışıyla hızlandı ve Bahtiyar'ın iki sert şutunda da pozisyon buldu. Gedson çok top kaybederken, Salih 63'te attığı sürpiz gol öncesinde hücuma çıkmama için sanki yeminliydi. Doldur-boşaltlı bir anlayışla Cenk'in topla buluşamadığı bir kısır döngüye dönmüştü kü maç büyücü olaya el koydu.

Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İnglitere'de OX Büyücüsü lakaplı Chamberlain enerjisi ve klasını sergiledi. İşin ilginci; transferine en çok karşı çıkılan isimdi. Meğerse tek iyi transfermiş. Kornerinde; Salih Beşiktaş'ı rahatlattı. Salih sözüm sana, bol bol çık hücuma. Cenk Tosun topla buluştuğu anlarda ne kadar tehlikeli olduğu gösterirken, Bahtiyar'ın da zaman zaman ceza sahası dışından vurduğu şutlar Beşiktaş'ın oyununa zevk kattı. Beşiktaş'ın dünkü galibiyeti dün camia için bir teselli oldu. Savunmadya alınan o kadar pahalı transferin yerine keşke Gaziantep FK'nın genç stoperi Arda Kızıldağ transfer edilseymiş. İkinci golde zamanlama hatası yaptı ama Amartey ve Colley'in yaptıklarının yanında devede kulak kalır. Arda Yakup Kılıç, önce sağda, sonra solda oynadı. Sırıtmadığı gibi çalımlarına ve özgüvenine bayıldım. Hadziahmetovic'in atılması Mete Kalkavan'ın saçmalığıydı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncu bu şekilde atılmaz, a-tı-lamaz! Bu yüzdendir Beşiktaşlıların TFF'ye ve hakemlere isyanı!

Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – YARIM KARTAL

Takımın yarısı eksikken ve bu kadar kötü bir hakem yönetiminde Gaziantep gibi son haftaların başarılı takımı karşısında 2-0 kazanabiliyorsan, bundan iyisi, Şam'da kayısı… Aboubakar'ın yokluğu başlı başına büyük eksiklik zaten, Roiser, Masuoaku derken yedek kulübesi U-19 oyuncularına kaldı mecburen. Oyunu domine geden Beşiktaş, geri yaslanıp, Gradel ve Dragus gibi hızlı oyuncularının kontrataklarına bel bağlayan Gaziantep karşısında harcadığı enerjiyi uzun süre tabeleya yazdıramadı. Gedson, Rashica ve Chamberlain neredeyse hiç şut denemediler. İlk yarıda iki denemede Bahtiyar vardı.

Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Rashica'yı alışık olduğu sağ kanata çeken Burak Yılmaz, rakibi kendi ceza sahası civarında sıkıştırmak için Ersin dışında tüm oyuncuları olabildiğince öne çıktı. Salih'in kafasıyla Gaziantep duvarı yıkılırken ardından Rashica arka direk yapınca Tosun Paşa işi bitirdi. Skoru bulup rahatlayınca bolca da şut denemesi yaptılar. Dedik ya, zor günler bunlar, Beşiktaş şu anda hiç iyi durumda değil. Bu şartlarda en zayıf rakiple bile oynamak zor ki, Gaziantep deve dişi gibi sağlam bir rakip. O nedenle alınan üç puan, oyuncuların yanı sıra camiaya moral vermesi açısından da önemli.

Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Beni dün en çok şaşırtan Onur'daki düşüş oldu. İki metre yanına pas veremedi, bir tek orta yapamadı, top götüremedi, ilk yarıda arkaya üç dört kez adam kaçırdı. Sonunda da tribünlerin sabrı taştı ve yuhaladılar. Yazık oldu, şimdi çok çalışıp kaybettiği güveni geri kazanmaktan başka şansı yok. Ve hakem… Mete Kalkavan, Beşiktaşlı imajını silmek için dün bariz penaltıyı yedi, kolay kırmızı gösterdi… Umarım vicdanı rahatlamıştır.

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