Haberler Beşiktaş "Sabırla kazandık"

"Sabırla kazandık"

Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas, Gaziantep galibiyetini sabırlı oynamaya bağladı. Vukas, "Öncelikle çok mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncular her şeylerini verdiler ve kazandık. Zorlandığımız ilk 10 dakika dışında tüm maçı kontrol ettik. Rakibin defans hattı çok geride, o kilidi açmak için sabırlı olmalıydık. Bunu yaptık ve sonunda başardık" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
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"Sabırla kazandık"

Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas, Gaziantep galibiyetini sabırlı oynamaya bağladı. Vukas, "Öncelikle çok mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncular her şeylerini verdiler ve kazandık. Zorlandığımız ilk 10 dakika dışında tüm maçı kontrol ettik. Rakibin defans hattı çok geride, o kilidi açmak için sabırlı olmalıydık. Bunu yaptık ve sonunda başardık" diye konuştu.

YAKUP ARDA DAHA YENİ BAŞLIYOR

Vukas şöyle devam etti: "Bailly ve Salih sakatlıktan yeni çıktılar ama çok iyi performans sergilediler. Necip de çok iyiydi. Ghezzal'ın durumu yarın belli olur. Yerine giren Yakup Arda genç ve yetenekli. Henüz kısa süredir bizimle beraber. Değişik özellikleri var. Hocamız ona güveniyor ve şans verdi. Yeni başlıyor."

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