Yakup Arda Kılıç: Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan 18 yaşındaki genç oyuncu Yakup Arda Kılıç açıklamalarda bulundu.

İŞTE YAKUP ARDA KILIÇ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok mutluyum. Cumhuriyeti kutluyorum. İlk maçımda Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Cenk Ağabey'ime de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum.