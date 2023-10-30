Haberler Beşiktaş Salih Uçan: Zorlu bir süreçten geçiyoruz!

Salih Uçan: Zorlu bir süreçten geçiyoruz!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 22:37
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Salih Uçan: Zorlu bir süreçten geçiyoruz!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI:

Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım."

Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz.

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