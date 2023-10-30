Haberler Beşiktaş Cenk Tosun: Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz!

Cenk Tosun: Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 22:26
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Cenk Tosun: Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:

Yakup Arda, gerçekten pırıl pırıl, çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum."

Zor bir dönemden geçiyoruz. Maçın yorgunluğundan unuttum söylemeyi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Beşiktaş büyük bir camia. Her zorlukların üzerinden gelmiştir. Bugün Pazartesi olmasına rağmen stat doluydu. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz. Maçı hak ettik, artık Antalyaspor maçına bakacağız.

Burak hoca benim takım arkadaşımdı. Yan yana milli formayı terlettik. Şimdi hocam oldu. Erken olmasına rağmen çok tecrübeli. İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor. Burak hocama da bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

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