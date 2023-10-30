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Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig devleri, Cumhuriyetin 100. yılana özel forma üretti. Galatasaray ve Fenerbahçe 10. hafta karşılaşmalarına 100. yıl formalarıyla çıkarken, Beşiktaş formayı zamanında TFF'ye bildirmediği için Gaziantep karşılaşmasında giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:13
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Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Şenol Güneş'in istifası, olağanüstü kongre kararı ve kötü saha sonuçlarına bir sorun daha eklendi.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçlarına özel formalarla çıktı.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

TFF'YE ZAMANINDA BİLDİRMEDİLER
Siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında bildirmedi.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Beşiktaş bu yüzden Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

TARAFTARLAR TEPKİLİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, yaşanan bu olay üzerine sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Forma konusunda tepki gösterilen bir diğer konu ise 100. yıl formasının sezon başındaki forma tanıtımında kullanılan fotoğraf ile yapılmasıydı.

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