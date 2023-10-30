Beşiktaş'ta kriz! TFF'ye bildirilmedi

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.
Şenol Güneş'in istifası, olağanüstü kongre kararı ve kötü saha sonuçlarına bir sorun daha eklendi.
Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.
Şenol Güneş'in istifası, olağanüstü kongre kararı ve kötü saha sonuçlarına bir sorun daha eklendi.
Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçlarına özel formalarla çıktı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.
TFF'YE ZAMANINDA BİLDİRMEDİLER
Siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında bildirmedi.
Beşiktaş bu yüzden Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, yaşanan bu olay üzerine sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.
Forma konusunda tepki gösterilen bir diğer konu ise 100. yıl formasının sezon başındaki forma tanıtımında kullanılan fotoğraf ile yapılmasıydı.