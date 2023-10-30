Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
6.sıradaki Beşiktaş'ın ligde 16 puanı bulunuyor. 9 puanlı Gaziantep FK ise 16.sırada yer alıyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus, Riascos
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele 30 Ekim Pazartesi günü 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.