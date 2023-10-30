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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Zor günler geçiren Beşiktaş, Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılıp moral bulmak istiyor. Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ise bu kritik deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 20:12
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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

6.sıradaki Beşiktaş'ın ligde 16 puanı bulunuyor. 9 puanlı Gaziantep FK ise 16.sırada yer alıyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus, Riascos

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele 30 Ekim Pazartesi günü 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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