Beşiktaş'ta Valentin Rosier Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak Valentin Rosier sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Valentin Rosier'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.