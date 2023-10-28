Haberler Beşiktaş Kartal offline!

Kartal offline!

Ezeli rakibi G.Saray’a yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Kartal Bodo Glimt’e mağlup olarak Avrupa Kupası’nda da şansını mucizelere bıraktı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Kartal offline!

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor.. Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi ardından teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrılırken, yönetim de olağanüstü seçim kararı almıştı. Tüm gözler saha içine çevrilirken, Burak Yılmaz yönetimindeki Kartal ilk maçında İstanbulspor'u mağlup etti. 71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan Burak Yılmaz'ın talebeleri biraz olsun moral bulurken, bir sonraki hafta gelen Galatasaray mağlubiyeti siyah-beyazlılarda keyifleri yeniden kaçırdı.

MORALLER DİBE VURDU

BU da yetmezmiş gibi Kara Kartal, önceki akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilerek Avrupa Kupası'nda da şansını mucizelere bırakınca moraller yine dibe vurdu. Futbol takımının kötü sonuçlarına, başkanlık seçimindeki belirsizlikler de eklenince Beşiktaş'ta kimsenin ağzını bıçak açmaz oldu. Başkan konuşmuyor, yöneticiler konuşmuyor, hoca konuşmuyor, futbolcular konuşmuyor.. Kısaca Beşiktaş şu anda 'offline' (çevrimdışı) durumunda ve camiada herkes birbirine şunu söylüyor: Birileri çıkıp taşın altına elini koysun artık!

SAKİN OLUN LÜTFEN!

Süper Ligde liderin 11 puan gerisinde kalan ve önceki de Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 yenilerek grupta 1 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlılarda taraftar maç sırasında ve karşılaşmanın ardından yönetime ve oyunculara tepki gösterdi. Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele gelirken taraftarın tepkisi otel önünde de sürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz siyah-beyazlı taraftarlarla konuşarak sakin olmalarını rica etti. Beşiktaşlı bir taraftarın, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözlerine Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" diyerek taraftarlardan sakin olmasını istedi.

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