Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar.