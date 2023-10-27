Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Son dakika Beşiktaş haberleri: İsmi Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, siyah-beyazlı kulüpte çalışması haline şampiyonluklar kazandıracağını ifade etti. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 14:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:13
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Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Hürriyet'in haberine göre Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir.

Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar.

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