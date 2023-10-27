Rıza Çalımbay'dan iddialı Beşiktaş sözleri: 50 kupa alırdım!

Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Siyah-beyazlılarda yönetim, olağanüstü kongre kararı alırken takım geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edilmişti.
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Öte yandan adı Beşiktaş'la anılan teknik direktörlerden birisi olan Rıza Çalımbay, iddialı açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'in haberine göre Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir.
Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar.