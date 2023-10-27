TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan flaş karar!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş'ta forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan Cenk Tosun, takımıyla olan sözleşmesinde son senesine girdi. Milli futbolcu sezon sonunda serbest kalıyor. Siyah beyazlı kulüp Cenk Tosun'la görüşmelerini sürdürürken oyununun da kararını verdiği öğrenildi. Milli futbolcunun Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu ve siyah beyazlılarla anlaşmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA BIRAKACAK

Cenk Tosun kariyerine Beşiktaş'ta son vermek istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşme talep ettiği ve rakamda da anlaşma sağlamak istediği öğrenildi. Cenk Tosun ve Beşiktaş'ın 40 milyon TL civarında yıllık bir anlaşma yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu 18 golle tamamlayan Cenk Tosun, bu sezona sakatlık sorunuyla. Form grafiğini her geçen hafta yükselten milli futbolcu bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.