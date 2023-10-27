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Kayıp yıldız Rachid Ghezzal

Cezayirli oyuncu, eski formunu adeta mumla aratıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Kayıp yıldız Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal siyah-beyazlıların şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kaydettiği 8 gol, 17 asistlik performansıyla kazanılan zaferde başrol oynamıştı. Yıldız futbolcu daha sonraki sezonlarda ise bu istatistiğinin yanına yaklaşamadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 8 gol, 13 asist üreterek tek sezonda yaptığı katkıya 3 sezonluk performansıyla ulaşmayı başaramadı. 2021-22 sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ghezzal, sakatlıklarla boğuştuğu 2022-23 sezonunda ise 11 maça çıkıp 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan yetenekli kanat oyuncusu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

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