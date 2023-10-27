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Hata yapma ‘lüksümüz’ kalmadı
Süper Lig'de son oynanan G.Saray derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, G.Antep maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçmenin hesapları yapılıyor. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, seçim tarihinin 17 Aralık'a alınmasıyla birlikte siyah-beyazlıların başında en az 11 sınavı olacak. Beşiktaş'taki geleceğini bu maçların belirlemesi beklenen Yılmaz, derbide özellikle ikinci yarı takımının bir kişi eksik olmasına rağmen verdiği mücadeleden memnun kaldı. Hem kendisine hem de oyuncularına güvenen genç hoca, mental açıdan da takımı toparlamaya çalışırken, "Şampiyonluk istiyorsak, bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok" uyarısında bulundu.
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