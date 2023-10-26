TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı pişman etti! Kadro düşünülmediği için gönderilmişti

Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.
Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.
Sabah'ta yer alan haberde Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.
Özellikle Bellingham'a yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettiren Serdar, taraftarından alkış topladı.