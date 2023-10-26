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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı pişman etti! Kadro düşünülmediği için gönderilmişti

Dönemin Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği 2022 yazında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçi, performansıyla birçok Avrupa takımının dikkatini çekti. Serdar, son olarak Braga'nın Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında yakından takip edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 12:45
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı pişman etti! Kadro düşünülmediği için gönderilmişti

Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı pişman etti! Kadro düşünülmediği için gönderilmişti

Sabah'ta yer alan haberde Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı pişman etti! Kadro düşünülmediği için gönderilmişti

Özellikle Bellingham'a yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettiren Serdar, taraftarından alkış topladı.

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