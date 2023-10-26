Haberler Beşiktaş Gedson Fernandes: Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız!

Gedson Fernandes: Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubun'da Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1'lik skorla mağlup olurken siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gedson Fernandes: Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubun'da Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1'lik skorla mağlup olurken siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLAMALARI:

Böyle zor bir maçtan sonra konuşmak zor. Bu mağlubiyetten sonra kelimeler bulmak zor. Böyle olmamalı. Avrupa arenasında böyle kötü oynamamalıyız. Bir şekilde toparlanmalıyız.

Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz.

Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan bilet fiyatlarına 100. yıl tarifesi!
Beşiktaş'tan 100. yıla özel forma!
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24