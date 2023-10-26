Gedson Fernandes: Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubun'da Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1'lik skorla mağlup olurken siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLAMALARI:

Böyle zor bir maçtan sonra konuşmak zor. Bu mağlubiyetten sonra kelimeler bulmak zor. Böyle olmamalı. Avrupa arenasında böyle kötü oynamamalıyız. Bir şekilde toparlanmalıyız.

Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz.

Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız.