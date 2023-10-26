Bodo Glimt - Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Çok kötü oynadık!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 mağlup oldukları Bodo Glimt maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı, bir sonraki maçta yapmalıyız. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız.

"İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Maçtan hemen sonra bu durumun analizini yapmak zor. Ön alan baskısı yapmaya çalıştık, birçok şey denedik ama rakibimiz cevap vermedi. Baskıdan sonra topu kazanamazsanız işler kolay olmuyor. Gol yedikten sonra işler zorlaştı. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Sonraki maç evimizde. Kalan 3 maçın 2'si evimizde, bu da önemli. İnşallah bu gruptan çıkacağız."