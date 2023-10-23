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Beşiktaş taraftarından Chamberlain tepkisi!

Derbide sonradan oyuna girip gol atan Chamberlain’in sürekli yedek kalması Beşiktaş taraftarını isyan ettirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş taraftarından Chamberlain tepkisi!

Galatasaray derbisine yedek başlayıp ikinci yarı başında oyuna giren, sonra da şık bir vuruşla beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain taraftarın gözdesi olma yolunda ilerliyor. Siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medyada İngiliz yıldız methiyeler dizerken mutlaka ilk 11'e monte edilmesi görüşünde birleştiler. "Bu adamın yedek oturması kesinlikle hata", "Elimizde Chamberlain var kullanamıyoruz", "Oyuna girer girmez farkını gösteriyor. Gerekirse kanatta oynasın ama mutlaka 11 başlasın" yorumları yapıldı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de sadece 363 dakika görev alırken 2 gollük katkı sağladı. Öte yandan Chamberlain'in maç sonu yaptığı "Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Gereksiz yerlerde top kayıpları yaptık" öz eleştirisi de Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı.

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