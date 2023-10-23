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Hazırlıklar başladı
Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda üç grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Bugünü izinli geçirecek olan Kartal, hazırlıklara yarın devam edecek.
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