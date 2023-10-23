Burak Yılmaz'dan derbide kırmızı kart gören Mert Günok için flaş karar!

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Mert için flaş bir karar verdi.
BODO'YA KARŞI ERSİN OYNAYACAK
Sabah'ta yer alan haberde teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu nedenle form tutması için Ersin Destanoğlu'nu bu hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo-Glimt maçında 11'de sahaya sürmeye karar verdi.