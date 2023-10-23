Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan derbide kırmızı kart gören Mert Günok için flaş karar!

Burak Yılmaz'dan derbide kırmızı kart gören Mert Günok için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Burak Yılmaz'dan, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Mert Günok hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 13:32
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