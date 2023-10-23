Burak Yılmaz'dan derbide kırmızı kart gören Mert Günok için flaş karar!

BODO'YA KARŞI ERSİN OYNAYACAK



Sabah'ta yer alan haberde teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu nedenle form tutması için Ersin Destanoğlu'nu bu hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo-Glimt maçında 11'de sahaya sürmeye karar verdi.



