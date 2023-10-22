Beşiktaş teknik sormlusu Burak Yılmaz, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. "Yenilmemizi gerektirecek bir oyun oynamadık, iyi mücadele ettik, pozisyonlara girdik" diyen genç hoca, "Mert'in kırmızı kart görmesiyle bütün planlarımız bozuldu. Öncesinde rakip üzerinde baskı kuran bizdik ancak sonrasında psikolojik olarak çöktük. İstediklerimizi yapamamaya başladık" dedi.

TEŞEKKÜRLER

Siyah beyazlı çalıştırıcı, "Beraberlik golünü bulduktan sonra biraz daha dayanabilsek belki Galatasaray'ın da direnci kırılacaktı. Maçın hakkı bu değildi, en azından 1 puanı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı bence" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ayrıca kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür ederek "Onların hep arkamızda olduğunu bilmek güzel" diye konuştu.